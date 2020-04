Elena Linari: “Mondiale in Francia fu un’emozione pazzesca”

In un’intervista rilasciata su Instagram, il difensore dell’Atletico Madrid e dell’Italia Elena Linari, assieme al sollevatore Mirco Scarantino, ha spiegato come si sta tenendo in forma e poi anche sul mondiale giocato in Francia. “Mi sto preparando con il mio preparatore personale, mi tengo in forma, in attesa di tornare in campo, ovviamente se le condizioni lo permetteranno, questo fino a quando non siamo entrati in cassa integrazione. Il mondiale in Francia? Fu una figata pazzesca, in quel momento non avevo ancora compreso di poter giocare partite di questo livello. Emozionante affrontare Marta, l’attaccante del Brasile, davvero una sfida fantastica, l’adrenalina può fare brutti scherzi. Sto studiando spagnolo da lunedì al mercoledì con una professoressa, approfitto di questa lunga sosta per studiare al meglio per gli esami. Da bambina vidi il mondiale nel 2006 e mi colpì Cannavaro che fece davvero un ottimo mondiale in Germania con tutta la nazionale”.

La Redazione