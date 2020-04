DIFESA – Avanza la candidatura di Koch come partner di Manolas

Il futuro di Koulibaly è incerto, da un lato non mancano le pretendenti, visto il pressing delle squadre di Manchester, Psg e Real Madrid, ma potrebbe anche restare, viste le pretese del Napoli. Il club azzurro però non vuole farsi cogliere impreparato e pensa all’eventuale sostituto. Come riporta le pagine odierne della Gazzetta dello Sport, avanza la candidatura del classe ’96 del Friburgo Robin Koch. Il centrale tedesco già titolare in nazionale, vorrebbe provare una nuova esperienza della Bundesliga. Ovviamente il perno centrale sarà Kostas Manolas, ma si pensa al futuro con Rrahamani già acquistato a Gennaio.

La Redazione