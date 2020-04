Dailystar – Pessimo comportamento di Kean, l’Everton si indigna

Nelle ultime ore si parlava di un possibile arrivo in azzurro di Moise Kean dall’Everton nel mega scambio con Allan e Lozano al club di Liverpool. L’ex calciatore di Juventus ed Hellas Verona, però avrebbe violato la quarantena, come riportato dal giornale britannico Dailystar, per organizzare una festa. Il tutto si è svolto in una casa piena, balli sfrenati e tanto divertimento. Il giocatore avrebbe inviato tutto su Snapchat e l’Everton ovviamente è apparso indignato. “Ha ignorato le direttive governative e il regolamento del club durante la pandemia di Coronavirus – ha scritto il club – La società ha espresso fortemente il proprio disappunto al giocatore e chiarito che queste azioni sono intollerabili. L’Everton ha sottolineato l’importanza di seguire le direttive del governo, dentro e fuori casa, attraverso una serie di comunicati ufficiali. Il servizio sanitario merita rispetto per il lavoro, il miglior modo per mostrarlo è fare di tutto per proteggerli”.

La Redazione