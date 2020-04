Domenica molto positiva per quanto riguarda i dati della Protezione Civile per il Coronavirus, dove si regista il numero più basso di decessi da quando c’è la pandemia: 260. I guariti sono in tutto nelle ultime 24 ore 1808, invece i positivi sono in aumento di 256 unità. Prosegue anche la diminuzione della pressione ospedaliera.

Deceduti – 256

Pazienti guariti 1808

Terapia intensiva – 93

