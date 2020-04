Tommasi: “Tutti mi chiamano per avere una soluzione, ma…”

COPPE EUROPEE

Se il campionato non riprenderà le italiane comunque potranno giocare le coppe europee. Se ripartiranno… In tal caso potrebbero ricominciare gli allenamenti più tardi visto che Champions ed Europa League saranno concentrate tutte ad agosto. Per quel che riguarda l’accordo tra calciatori e Lega per il prolungamento dei contratti in scadenza il 30 giugno, per il momento non è ancora stato fissato un appuntamento. L’incontro ci sarà quando ci sarà certezza sulla ripresa degli allenamenti. «Mi chiamano in tanti per chiedermi una soluzione – ha detto Tommasi su Instagram all’amico Olivi – ma io non ce l’ho. Regna l’incertezza totale». Fonte: CdS