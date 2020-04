Arbitri: Ecco a quanto ammonterebbe la spesa per il maxi ritiro

INDENNIZZO

Nel momento in cui l’Italia, anche lavorativamente parlando, riparte, sarebbe difficile chieder permessi, giorni di assenza, ferie. Ecco perché è stato ipotizzato un “indennizzo” in stile arbitri internazionali. Rimanendo all’esempio di cui sopra, sarebbero 13 mila euro a giornata per tutti i 65 della CAN A, poco meno di 600 mila euro considerando 45 giorni di maxi-ritiro. Una cifra indicativa, sia la prima, sia l’ultima, ma è una base sulla quale qualche arbitro fra i più lungimiranti sta ragionando. Fonte: CdS