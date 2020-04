Un’altra pretendente dalla Premier League per Dries Mertens

Non solo il Chelsea e il Newcastle, ora anche il Liverpool si sta facendo avanti per Dries Mertens. Il belga ha il contratto in scadenza con il Napoli nel 2020, sembrava davvero ad un passo dopo l’incontro con De Laurentiis di inizio Marzo. La lunga pandemia però ha un po’ rallentato la trattativa ed ecco che molti club si stanno facendo avanti. I “reds” di Klopp con il 4-3-3 sarebbero la squadra adatta per Mertens, anche se il belga ha sempre nei partenopei la preferenza per la prossima stagione, ma fino al tanto atteso sì, le sirene della Premier League non smetteranno di suonare.

La Redazione