L’UEFA è stata molto chiara: No Campionati, No Coppe!

No CAMPIONATO, No COPPE

Sempre ieri, a conclusione di una lunga serie di incontri internazionali, c’è stata la riunione delle European Leagues. Al centro delle discussioni, ovviamente, quanto emerso dall’esecutivo Uefa del giorno prima, con un quesito in particolare. Nel caso in cui una federazione decidesse di non riprendere il campionato, che accadrebbe alle squadre di club ancora in corsa in Champions o in Europa League? Beh, la considerazione generale è che andrebbero escluse dalle competizioni, perché andrebbero mantenuti inalterati gli organici fino al mese di agosto, mentre con uno stop definitivo la stagione sarebbe chiusa al 30 giugno. L’Olanda, giusto per fare un esempio, ha appena annunciato la conclusione anticipata del campionato. Ma lo ha potuto fare anche perché tutte le formazioni orange sono già state eliminate dalle coppe. Fonte: CdS