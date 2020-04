Il futuro del Napoli, in attesa di capire la vicenda dei rinnovi, partirà da due punti certi per la prossima stagione, come riportano i colleghi di Sky. Si tratta del portiere Alex Meret e del centrocampista Fabian Ruiz. Sull’estremo difensore, nonostante che Ospina sia stato il titolare, prima della sosta forzata, ma il ragazzo friulano sarà il titolare per la prossima stagione. Per quanto riguarda lo spagnolo c’è il veto sia di De Laurentiis, che di Gattuso.

La Redazione