Rossi e la Champions: “Il Napoli ha battuto 2 volte il Liverpool, può fare l’impresa”

Dall’intervista rilasciata da Paolo Rossi a Il Mattino si parla della Champions League dove il Napoli era riuscito a bloccare il Barcellona prima della sosta forzata:

Il Napoli ripartirà dal ritorno degli ottavi contro il Barcellona, una missione impossibile o ci sono spiragli di qualificazione per gli azzurri?

«Il Barcellona è una delle migliori squadre europee in assoluto, ha grandi campioni a cominciare da Messi ed è tra le favorite per vincere la Champions League. Sarà durissima ma non impossibile, nel calcio nulla è impossibile come non lo fu per noi quando ai Mondiali del 1982 battemmo il Brasile.Magari una situazione diversa potrebbe avvantaggiare il Napoli ad adattarsi più velocemente: a suo favore potrebbe giocare il fattore sorpresa e poi in Europa ha sempre disputato grandi partite, non dimentichiamo che è riuscito a battere per due volte il Liverpool».

La Redazione