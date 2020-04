RINNOVO – Resta aperta la pista per la permanenza di Milik in azzurro

In questo momento il Napoli ha due obiettivi, il primo farsi trovare pronto nel caso si tornare all’attività agonistica e la questione rinnovi. Sul secondo punto più di una situazione non è facile da risolvere, ma la volontà è di restare competitivi. Su tutti c’è Arek Milik, il polacco ha il contratto in scadenza nel 2021, ma non si vuole ripetere le vicende di Mertens e Callejon, perciò si cercherà un’intesa con il suo entourage. Il suo agente David Pantak, come recentemente ha detto cercherà con il club azzurro un’intesa per il rinnovo, come disse anche il d.s. Giuntoli. Il problema è sempre lo stesso il valore della clausola, il Napoli vuole inserirla a 100, mentre l’entourage di Milik ovviamente bassa, sui 70. Sull’ex Ajax c’è anche lo Shalke 04 che lo vorrebbe prendere la prossima sessione estiva, anche se il prezzo oscilla tra i 40 e i 50 milioni.

La Redazione