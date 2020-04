Per l’ex Juventus Kean Ancelotti vuole in cambio due calciatori del Napoli

Il Napoli non vuole farsi cogliere impreparato nel caso in cui dovessero andare via sia Mertens che Milik, per i mancati accordi di rinnovi e perciò si naviga a vista. Secondo il Corriere dello Sport, il nome nuovo per l’attacco è Moise Kean dell’Everton oltre che ex Juventus ed Hellas Verona. Il club di Liverpool sarebbe disposto a cederlo alla società di De Laurentiis, ma in cambio vorrebbero ben due giocatori: Lozano e Allan, elementi che Ancelotti considera importanti per la sua squadra. Questi scambi potrebbero alleggerire economicamente l’arrivo di Kean che avrebbe l’occasione di riscatto e dimostrare il suo reale valore.

La Redazione