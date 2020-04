Orsato, ultima gara Brescia/Napoli, nuovo rappresentante degli arbitri

E’ Daniele Orsato il nuovo rappresentante degli arbitri in attività e succede a Gianluca Rocchi, che aveva ricoperto il ruolo negli ultimi anni. Lo ha reso noto l’Associazione italiana arbitri, informando che la nomina è stata effettuata dal presidente, Marcello Nicchi, sentiti gli arbitri effettivi appartenenti al ruolo Can A. Orsato, 44 anni, veneto di Montecchio Maggiore, ha esordito in serie A il 17 dicembre del 2006 (Siena-Atalanta 1-1), quest’anno ha diretto 12 partite (l’ultima il 21 febbraio, tra Brescia e Napoli). Al suo attivo anche tre finali di Coppa Italia. Internazionale dal 2010, nel 2012 ha “debuttato” in Champions League.Fonte: CdS