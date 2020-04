Nell’ultimo faccia a faccia Dela e Gattuso hanno parlato dei big!

La sua permanenza è garanzia per il Napoli del futuro: Gattuso è ambizioso, e non poco, e certo non accetterebbe di restare sulla panchina di una squadra che non punti in alto, che non abbia in mente di poter competere con la Juventus. Vero che nell’ultimo faccia a faccia con il presidente, a Castel Volturno, ha affrontato (esclusivamente) il discorso delle cessioni eccellenti. Sa bene che qualche big, qualcuno della vecchia guardia, andrà via e che ci sarà una rifondazione. Magari, in tono ridotto rispetto a quelle che erano le intenzioni iniziali di De Laurentiis perché l’emergenza scatenata dalla pandemia non potrà consentire le operazioni di mercato che erano nei programmi. Ma nessun ridimensionamento, anzi. Fonte: Il Mattino