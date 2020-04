Milik, l’ex tecnico: “La Juve sarebbe un grosso salto in avanti”

Il suo rinnovo con il Napoli appare difficile ed è diventato, prevedibilmente, oggetto di mercato. Negli ultimi giorni il nome di Arek Milik viene accostato a quello della Juventus. Nonostante la voce sia stata smentita dal suo agente, la pista bianconera non sarebbe affatto impossibile. Per trattare l’argomento “Europa Calcio” ha contattato Adam Nawalka, allenatore del centravanti azzurro ai tempi del Górnik Zabrze e nella Nazionale polacca, che il tecnico ha guidato dal 2013 al 2018.

Sulle annate al Napoli: “Ha avuto l’opportunità di lavorare con grandi allenatori, su tutti Ancelotti e Sarri. E’ migliorato e ha raggiunto un ottimo livello, anche se credo che possa fare ancora meglio.

Mi dispiace tantissimo per i due gravi infortuni iniziali, in particolare per il primo, accaduto proprio con me in Nazionale. Però è rimasto forte e con grande professionalità si è ripreso, ha saputo superare tutto“.

Infine sull’accostamento al club di Agnelli: “Premetto che non so quali siano i suoi progetti futuri. Credo in ogni caso che se dovesse andare alla Juventus farebbe un grande salto in avanti nella propria carriera, sarebbe un enorme upgrade. Del resto tutti i giocatori mirano a crescere professionalmente. E per Milik, visto quello che ha dimostrato, sarebbe il momento più opportuno per andare alla Juve o in un altro top club“.