Incredibile in Messico: niente retrocessioni e promozioni per 6 stagioni!

Incredibile decisione in Messico: niente retrocessioni e promozioni per 6 stagioni. Questo è quanto deciso dal comitato esecutivo e l’assemblea della FMF (Federación Mexicana de Fútbol) per salvaguardare l’Ascenso MX, serie B messicana, in cui vi sono dei club che rischiano il fallimento. Ai club di Serie B verrano concessi 120 milioni di pesos dall’ultima classificata, 70 milioni dalla penultima e 50 milioni dalla terzultima.