L’ex azzurro P.P. Marino: «La proroga dei contratti? Impossibile»

«La prorogabilità dei contratti non è possibile, non si riuscirà perché i contenziosi saranno tanti: il primo giocatore che non rinnova farà saltare il banco, in più ci sono i giocatori in prestito che a giugno devono tornare», ha spiegato in questi giorni Pierpaolo Marino, d.g. dell’Udinese sul mercato in generale e sulla situazione pandemia che tiene bloccato il calcio italiano. «La Lega è compatta, tutti vogliamo riprendere – ha aggiunto al CdS – Anche l’Udinese chiede rispetto delle tutele del personale, assolutamente noi vorremmo essere in campo prima possibile. Ma sono di fondo un po’ pessimista, tutti abbiamo voglia di riprendere ma questa voglia cozza con la realtà».