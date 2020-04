Ilaria Lombardi (dif. Pomgiliano): “Distanti da casa ma con l’auspicio di tornare in campo”

POMIGLIANO. Per questa settimana ai microfoni dell’ufficio stampa parla la giovane Ilaria Lombardi, difensore classe 2002, che nel corso della stagione 2019/2020 è maturata tantissimo da un punto di vista calcistico.

Il calcio manca, un campionato vissuto ad alti livelli: “È un’emergenza che ha colpito tutti, e ovviamente anche lo sport e il calcio in particolare che è uno sport di contatto, spero di tornare presto su quei campi che mancano tanto a tutte noi, ma adesso dobbiamo restare a casa. Il nostro campionato non era per niente semplice e abbiamo lavorato duro, abbiamo fatto tanti sacrifici per arrivare dove eravamo. Nessuna in campo si è mai risparmiata e abbiamo lottato tutte insieme partita dopo partita per rincorrere il nostro sogno”.

Un anno importante di maturazione: “L’esperienza al Pomigliano mi ha fatto tanto bene, sono cresciuta molto sia come atleta che come persona nella vita privata. Mi sto allenando in casa come da regolamento, attraverso esercizi e il programma stabilito dal nostro staff, che anche da lontano, ci segue”.