Il Napoli pronto a trattare un attaccante allenato da Ancelotti

In attesa di risolvere le situazioni contrattuali di Mertens e Milik, il Napoli segue un giovane attaccante dell’ Everton di Ancelotti. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, nell’ambito delle discussioni con Ancelotti per Allan e Lozano, è stato fatto il nome di Moise Kean, attaccante ex Juve, come possibile contropartita. Oltre all’attaccante dell’Everton, il Napoli ha come primo obiettivo Luka Jovic, attaccante in uscita dal Real. Infine sempre sulle tracce il nome di Azmoun, 25enne iraniano dello Zenit.