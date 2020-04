Il Barça pronto a cedere Umtiti, il Napoli lo segue. Ecco le cifre

Il Barcellona pronto a mettere sul mercato alcuni uomini per alleggerire la rosa dagli esosi stipendi. Secondo la Gazzetta dello Sport, raccontando della necessità, in uscita c’è Samuel Umtiti. Due anni fa campione del mondo con la Francia e titolare indiscutibile. Ma negli ultimi mesi sballottato tra infortuni, cali di forma e voci di mercato. Il Napoli è l’ultima delle pretendenti al centrale francese che non vorrebbe lasciare i blaugrana. Il Barça prima dell’ emergenza sanitaria voleva ricavarne 50 milioni, ma ora vista la situazione e i problemi legati al ginocchio che condizionano il calciatore, costa molto meno e può essere uno dei nomi per rinforzare il reparto azzurro.