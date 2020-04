Gattuso in pochi mesi già sente sua la squadra azzurra

A Gattuso toccategli tutto, ma non il suo Napoli. Non le sue fatiche e i suoi sforzi per arrivare fin qui. Sente sua la squadra, ha uno spirito di appartenenza che quasi stupisce per il fatto che è qui solo da metà dicembre. Ha voluto in tutti i modi prendere parte alla colletta per integrare lo stipendio dei dipendenti in Cassa integrazione. Perché sa che questi gesti uniscono. Attende di capire come si comporterà De Laurentiis con il taglio degli ingaggi: tutti sono pronti a un sacrificio, ma aspetta un incontro (ovviamente in video) per capirne l’entità. Fonte: Il Mattino