Gattuso è preoccupato per i suoi collaboratori, parte dello stipendio è in bilico

Il Napoli potrebbe orientarsi a decurtare la parte di stipendio relativa al periodo che va dallo stop degli allenamenti, il 12 marzo, fino al giorno della ripresa degli allenamenti. Insomma, non più di due mesi. Anzi, qualcosa di meno di sicuro. Gattuso è preoccupato soprattutto per i suoi collaboratori, anche loro con l’ingaggio di marzo congelato. Sono membri della sua famiglia allargata e ogni cosa che fa per loro resta riservata, anche perché non ha certo bisogno di pubblicità. Fonte: Il Mattino