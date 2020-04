Fondazione «Cannavaro-Ferrara». La maglia di Maradona, la voleva Dybala, venduta per 55mila euro ad un agente

Questa la cifra record investita dall’agente Andrea Cattoli per aggiudicarsi la maglia di Diego Armando Maradona messa all’asta per beneficenza dalla fondazione «Cannavaro-Ferrara». Un’asta che lo ha visto protagonista fin dalle primissime battute e per battere poi in volata Alessandro Florenzi, nonché le offerte iniziali dell’attaccante argentino della Juventus Paulo Dybala. L’ultimo rilancio, però, è stato proprio di Cattoli – agente che tra i suoi assistiti ha anche Sebastian Giovinco – che adesso avrà solo l’imbarazzo della scelta su dove custodire un cimelio tanto prezioso. La maglia dell’Argentina di Maradona era stata messa in palio da Ciro Ferrara, una maglia che gli era stata donata da Diego in occasione di Italia-Argentina del 10 giugno ‘87. Proprio Maradona siglò la rete del momentaneo 2-1 con una fortuita deviazione. Il ricavato dell’asta andrà poi devoluto in beneficenza per combattere l’epidemia del Coronavirus. Il progetto si chiama «Je sto vicino a te: Uniti per Napoli» e consiste in una campagna di aste di memorabilia calcistici il cui ricavato è destinato all’acquisto di beni di prima necessità in collaborazione con associazioni riconosciute sul territorio e già selezionate. Finora raccolti 80mila euro, resta da assegnare soltanto la maglia con cui Mertens ha giocato Napoli-Barcellona il 25 febbraio. Fonte: Il Mattino