Tv e club di Serie A ai ferri corti: Non arriveranno i pagamenti

Il nodo dei diritti Linea dura: no alle dilazioni. Serie A, ultimatum alle televisioni.

MILANO – Se le televisioni non rispetteranno la scadenza dell’ultima rata per i diritti tv, scatteranno le ingiunzioni di pagamento. Questo è ciò che trapela anche in queste ore dalla Serie A. La lettera di Sky, con la richiesta di un riequilibrio, è arrivata lunedì in via Rosellini, giusto prima che cominciasse l’assemblea, innescando la dura presa di posizione dei club, che, all’unanimità, hanno dato mandato ai vertici della Lega di far rispettare i contratti in essere. Giovedì si sono aggiunte anche Dazn e Img, che, dopo aver dialogato nelle ultime settimane, hanno formalizzato una richiesta di dilazione, primo step anche nel loro caso verso un riequilibrio dei pagamenti.

Ora, insomma, tutti gli attori sono coinvolti allo stesso livello. Ma la Serie A, che con Dazn e Img ancora non aveva rotto, come invece era avvenuto con Sky, ha stabilito di andare avanti con il percorso già imboccato. Se n’è parlato nella riunione di ieri pomeriggio e la decisione è stata quella di procedere con l’emissione delle fatture, in modo da passare immediatamente alle vie legali, qualora nei primi giorni di maggio non arrivassero i bonifici previsti. Fonte: CdS