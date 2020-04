De Siervo, Ad Lega Serie A: “Non giocare significherà svendere i campioni”

La ripresa del calcio, ormai è chiarissimo, non ha nulla a che fare con questioni sportive, ma è una pura questione economica, Soprattutto in prospettiva “futuro prossimo”. “Non giocare significherebbe diventare terreno di conquista per i club stranieri, che verrebbero a comprare a prezzi di saldo i nostri campioni”. Sono queste le parole dell’Ad della Lega Serie A Luigi De Siervo che si è espresso così a Repubblica in merito alla ripresa dei campionati.