La scadenza del contratto sarà un teme centrale per la ripresa

Scadenze e prestiti: serve una norma

Giocatori in regime di svincolo e ceduti a titolo temporaneo: il 30 giugno cadrebbero tutti gli accordi. La soluzione: prolungare fino al termine della stagione.

In serie A, si avvicinano a 150 i giocatori a rischio. A rischio nel senso che il loro destino, una volta superato 30 giugno, non può essere considerato chiaro e definito. Si tratta di calciatori che hanno il contratto in scadenza, oppure che sono in prestito fino al termine della stagione. Ebbene, è ormai assodato che per completare campionati e Coppe occorrerà andare oltre la normale data di conclusione dell’annata. L’Uefa, giusto giovedì, ha specificato nel 2 agosto il limite per finire i tornei nazionali. Poi, il mese successivo, sarà dedicato a Champions ed Europa League. L’indicazione, prima della Fifa e poi dello stesso organismo europeo, è quella di prolungare i vincoli in scadenza fino alla fine delle competizioni. Al di là delle indicazioni, però, servono norme precise. Altrimenti, il rischio è che si alteri l’equilibrio nelle competizioni. Fonte: CdS