Continuano i botta e riposta tra Malagò e la Serie A

Tensione tra i club: riprendono i litigi

Polemiche interne (c’è sempre una minoranza che vuole lo stop) ed esterne (sul protocollo Coni).

In attesa delle decisioni del governo, il calcio torna a litigare. All’esterno, basti ricordare la tensione sempre alta tra Figc e Coni, confermata anche dall’ultimo botta e risposta. Ma anche all’interno, visto che nella riunione di ieri tra i club di Serie A i toni hanno ripreso ad alzarsi, come non era avvenuto invece nell’assemblea di lunedì.

Come premesso, in queste ore il protocollo per la ripresa degli allenamenti preparato dalla commissione medico-scientifica della Figc è al vaglio del governo, che poi, secondo quanto annunciato da Malagò, lunedì riceverà quelli redatti dal Coni, a seconda delle varie tipologie di sport. «Grazie al Politecnico di Torino, abbiamo integrato il lavoro della Federazione medico-sportiva, ovvero i nostri interlocutori istituzionali, con le istanze di federazioni, discipline sportive. Qualcosa da dire al calcio italiano? No, quello che dovevo dire l’ho detto e penso di averlo fatto anche con molto rispetto», ha spiegato a “Radio Due” il numero uno del Coni. Già, ma allora quale protocollo prevarrà sull’altro, visto che proprio questo sembra essere uno dei motivi del contendere? Del resto, anche tra la federazione medico-sportiva e la commissione medico-scientifica della Figc si è aperta la partita tra chi abbia maggiore autorevolezza. Probabile che sia il governo a decretare il vincitore. Ma, in tutta risposta, da via Allegri fanno anche sapere che qualsiasi protocollo può andare bene, l’importante è raggiungere l’obiettivo finale, ovvero tornare in campo. Fonte: CdS