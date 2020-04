Ceccarini: “Ecco tutti i possibili movimenti di mercato”

Niccolò Ceccarini ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito dei possibili movimenti di mercato in vista della prossima stagione: “Mentre il calcio prova ad organizzare la ripartenza (con tanti dubbi per la serie B e la Lega Pro), molte squadre iniziano a pensare alle strategie giuste per l’immediato futuro. Quello che verrà sarà un mercato nel quale gli scambi di giocatori di pari valore potrebbero essere molti. E questo comporterà anche sorprese. Detto ciò, in casa Juventus c’è aria di cambiamento. Di sicuro un po’ di novità ci saranno a centrocampo dove è tutta da valutare la posizione di Pjanic. In entrata la Juventus ha diversi tavoli aperti”.

Ha aggiunto: “I nomi su cui sta lavorando da tempo sono Tonali e Pogba. Operazioni economicamente non facili, che però potrebbero essere finanziate con cessioni anche in altri ruoli. Con ogni probabilità partirà Bernardeschi e a lui potrebbe aggiungersi anche Douglas Costa. In attacco c’è da definire il futuro di Higuain. Il Pipita ha il contratto in scadenza nel giugno 2021. E la sensazione è che le strade si separeranno. Non è da escludere un suo ritorno in Argentina o magari un approdo ai Los Angeles Galaxy. Icardi intanto resta una pista da monitorare con grande attenzione”.

Inoltre: “Il Paris Saint Germain potrebbe infatti riscattare Maurito a 70 milioni di euro come da accordi con l’Inter. E poi sedersi a un tavolo con la Juventus e iniziare una trattativa. Il club bianconero potrebbe così mettere sul piatto della bilancia Pjanic, che già da tempo piace al club francese e anche Douglas Costa. Il brasiliano ha richieste anche da Manchester City e Bayern Monaco“.

Infine: “Insomma questa potrebbe diventare una delle storie di mercato più importanti della prossima estate. Milik è un’altra ipotesi. Anche l’Inter sta valutando alcune situazioni. Piace sempre Mertens. Anche se il Napoli è fiducioso di poter trovare un accordo per le prossime due stagioni. Per l’attacco è sempre viva la pista Giroud, anche se il Chelsea ha esercitato l’opzione per il rinnovo fino al 2021. Sulla punta francese c’è sempre il pressing della Lazio. Continua anche la ricerca ad un esterno sinistro. E anche in questo caso lo sguardo è sempre rivolto a Londra con Marcos Alonso ed Emerson Palmieri nel mirino. Il club inglese alla fine potrebbe anche cedere il laterale spagnolo, anche se la richiesta è decisamente alta. L’Inter farà comunque un tentativo”.