Allenamenti pronti a riprendere il 4 maggio, ad una sola condizione

La ripartenza del campionato continua a dividere le opinioni dei dirigenti e dei presidenti. In attesa di un provvedimento certo da parte del Governo. Secondo la Gazzetta dello Sport, ci si avvia verso una ripesa degli allenamenti già dal 4 maggio, ma solo in forma individuale. Oltre alla decisione da parte del Governo nel dare il via libera alla ripresa degli allenamenti, resta da capire la questione legata alla preparazione e alle partite. Su questi punti il Ministro dello Sport Spadafora dovrà chiarire le linee guida nel confronto con il comitato tecnico-scientifico, per salvaguardare la salute di tutti prima di dare una decisione sulla ripresa dell’ attività agonistica.