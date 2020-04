Villari (Tennis Club Napoli): “Nella task forse nessun esponente dello sport, su Spadafora…”

«Nella task force del governo anche uomini di sport»

I circoli sportivi vogliono essere protagonisti del futuro del Paese entrando nella task foce del governo per uscire dal lockdown ed entrare nella fase 2. Riccardo Villari, già deputato e senatore, attualmente presidente del Tennis Club Napoli, fa un invito al governo ed al ministro Spadafora. «Nella task force ideata dal governo per questa fase 2 – spiega Villari – ci sono eccellenze di vari settori strategici come quello economico, quello giuridico, il sociale, ma non ci sono rappresentanti del settore sport, che pure vale quasi il 2% del Pil del Paese, che invece sarebbero importantissimi in una fase così attuativa dell’emergenza».

Da Villari un invito al ministro: «Venga a Napoli, al nostro club, per far sentire più forte la vicinanza del governo allo sport della nostra città e per ascoltare le nostre voci. La sua venuta sarà un’occasione di incontro con i circoli sportivi cittadini che hanno un ruolo decisivo nel tessuto sociale nazionale, con le istituzioni sportive della nostra regione, per affrontare i mille problemi che inevitabilmente la ripartenza dal lockdown produrre. Il calcio di serie A non è l’unico problema da risolvere per il governo. Anche lo sport agonistico e lo sport di base sono decisivi nella ripartenza. C’è una enorme fetta di economia legata allo sport da sostenere e salvare, posti di lavoro da difendere, attività da riprendere e da incentivare. I circoli sportivi vogliono fare la propria parte, in modo attivo, propositivo, non certamente passivo, come è stato fino ad oggi». Fonte: Il Mattino