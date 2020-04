SERIE B FEMMINILE – Il San Marino Academy vuole la A assieme a Napoli e Lazio

La serie B femminile è al momento a forte rischio di non terminare la stagione agonistica per la pandemia che ha bloccato non solo il paese, ma lo sport in generale. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da tuttocalciofemminile, Napoli e Lazio, dovesse il campionato non ricominciare salirebbero in A, ma si creerebbe un contenzioso con il San Marino Academy. L’attuale terza in classifica avrebbe una gara in meno da disputare, scavalcherebbe le biancocelesti al secondo posto, perciò la Federazione avrà un bel nodo da sciogliere. Ecco le parole del d.s. del San Marino Ivan Zannoni. “Siamo una realtà piccola ma ambiziosa e solida con strutture importanti. Al momento dello stop eravamo (potenzialmente NdR) secondi alle spalle del Napoli e stavamo vivendo una stagione da favola; da neopromossa alla prima esperienza nella B a girone nazionale unico trovarci a lottare per la promozione dopo un filotto di 8 vittorie consecutive. Vediamo cosa deciderà la FIGC sull’esito finale del campionato e se fosse dichiarato finito ora abbiamo tutte le carte in regola per essere ammessi alla Serie A. Per San Marino sarebbe una prima volta assoluta in Serie A e sarebbe un sogno per noi e in nostri tifosi della Repubblica del Titano confrontarci con le big del calcio italiano”.

La Redazione