Foggia (ds Benevento): “Serve buon senso, ma il Benevento è già in A”

«Benevento comunque in A. Anche se preferiamo farlo tornando in campo»

Cristallizzare la classifica e limitare le gare solo dove gli obiettivi sono contendibili. Il Benevento salirebbe subito in Serie A con i suoi 22 punti di vantaggio sulla 3ª, poi sarebbe bagarre e una bella sfilza di play off, magari coinvolgendo le squadre fino alla 10ª posizione. Pasquale Foggia ha prestato la massima attenzione a questa nuova ipotesi, ma non riesce a convincersi che sia la strada giusta. «Bisognerebbe capire bene i criteri, anche nel caso si allargassero i giochi fino alla decima. Ma volete che chi rimane fuori per un punto o due dai play off, poi se ne stia tranquilla? Noi saremmo in A. Ma per nostra mentalità preferiremmo che si potesse terminare il campionato: è la soluzione che provocherebbe meno danni». Alternative? «Se ne possono dire tante: si possono far salire in A le prime tre e far retrocedere le ultime tre, facendo un solo play out. Ma anche lì troveremo lo scontento di turno pronto a portare le carte in tribunale. Credo si possa tornare in campo anche oltre il 30 giugno. Serve buon senso, la soluzione si trova: in Germania il 9 si gioca, dovremo anche noi guardare al futuro con un po’ più di ottimismo». Fonte: CdS