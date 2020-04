Rinnovo Zielinski – C’è una richiesta a cui ADL proprio non cede

Uno degli argomenti, cosiddetti caldi, in casa Napoli è il rinnovo di Piotr Zielinski. Oggi ne scrive anche La Gazzetta dello Sport. La rosea mette in evidenza quello che può essere il motivo per cui, almeno per ora, non c’è stato ancora il sì del calciatore polacco. Pare sia sempre la “questione “multe” a tenere banco. L’agente del calciatore, infatti, a gennaio, aveva chiesto formalmente al patron azzurro di rimuovere la minaccia di causa civile per danni d’immagine. Ma De Laurentiis, sotto questo aspetto, si è mostrato irremovibile ed è per questo che la firma sul contratto non c’è stata, anche se sembrava ormai cosa fatta. In questi mesi, il DS Giuntoli ha lavorato e sta ancora lavorando per cercare di ricucire gli strappi emersi in questo periodo.