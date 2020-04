Retroscena – Arturo Di Napoli svela il difensore che lo ha messo in seria difficoltà

Tanti aneddoti, tanti ricordi e tante piccole confessioni che hanno scandito la vita calcistica di Arturo Di Napoli. Ai microfoni di Napolisoccer, iniziamo da una prima domanda

Tutti i difensori si facevano la croce con lui, invece tu, come attaccante, da quale difensore venivi messo in difficoltà?

“Tutti noi attaccanti abbiamo avuto un difensore che quando ci marcava ci facevamo il segno della croce, io ne ho avuto uno in particolare: Pietro Vierchowod. Pensa te che una volta, quando finì la partita scherzando, gli dissi: ‘me la dai la palla così gioco un pò anch’io’. Era pazzesco, quando decideva di attaccarsi all’uomo non avevi speranza. Ecco lui è il difensore che mi ha sempre dato fastidio. Contro di lui non riuscivo mai a toccare un pallone, pure in allenamento quando l’ho avuto come compagno di squadra a Piacenza. A Cannavaro, a Nesta, a Maldini, a Baresi o a Thuram sono riuscito a superarli e fare gol in qualche modo, mentre Vierchowod non mi ha mai fatto vedere il pallone”.