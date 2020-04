Per i ritiri ci vorrà un protocollo medico riconosciuto, adottato e approvato

In attesa del prossimo round, non resta che vedere quello che succederà con gli allenamenti e con il protocollo medico del quale la Serie A si vuole dotare. Per quel che riguarda i primi, il dpcm del governo che arriverà tra domani e lunedì dovrebbe prevedere gli allenamenti individuali. A quel punto, a orari differenziati, i club avranno la possibilità di far andare i loro tesserati nei rispettivi centri sportivi per lavorare. Non a piccoli gruppi, ma individualmente. E’ anche necessario però che il dpcm preveda la riapertura dei centri sportivi, attualmente chiusi. Di sicuro alcune società coglieranno questa opportunità magari convocando i giocatori scaglionati durante l’arco della giornata, utilizzando tutti i campi a disposizione e mantenendo la distanza di sicurezza. Poi a casa, senza doccia. Fonte: CdS