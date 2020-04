Mertens piace alla Roma: Ecco la proposta dei giallorossi

ROMA – La Roma che verrà ruota attorno al futuro di Edin Dzeko. Attaccante formidabile, geniale, affidabile, ma anche parecchio costoso per le casse del club martoriate da una gestione funambolica e poi svuotate dal dilagare del Covid. Il divorzio, è bene precisarlo, resta complicato, perché Fonseca stravede per Dzeko e perché Dzeko, accettando il ricchissimo rinnovo nello scorso mese di agosto, ha deciso di legarsi alla Roma fino al 2022, nei fatti e non solo nell’inchiostro.

Ma è storia delle ultime ore un nuovo sondaggio di Petrachi per Dries Mertens, svincolato dal Napoli, altro attaccante assai gradito a Fonseca. Per lui, che ha 33 anni contro i 34 di Dzeko, sarebbe pronto un contratto triennale da 3,5 milioni più i bonus, al quale peraltro Mertens ha risposto con un sorriso sardonico sapendo di avere altre offerte, non solo da De Laurentiis che prima del blocco mondiale lo aveva quasi convinto a firmare (4,5 netti per due anni più 2,5 alla firma). Fonte: CdS