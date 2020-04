Mertens, il “non rinnovo” è legato alla notte post Salisburgo

I rinnovi in casa Napoli sono in stand by. Ma non propriamente per questioni economiche, diritti d’immagine o clausole rescissorie. Molti dei prolungamenti contrattuali in azzurro dipendono dall’ evoluzione di quella maledetta notte del 5 novembre, post gara Champions contro il Salisburgo. Dopo l’ ammutinamento ed il rifiuto di andare in ritiro da parte della squadra, il patron azzurro è ricorso alle vie legali. Sono quelle cause civili il nodo da sciogliere. Mertens, per esempio, ha fatto presente al presidente De Laurentiis di non volere discutere il rinnovo senza aver prima trovato un accordo sulla questione, stesso discorso fatto anche da Zielinski mediante il suo agente. Ma il patron azzurro, su questa questione, al momento, appare irremovibile. Lo si legge siu La Gazzetta dello Sport. civili