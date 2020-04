MERCATO – Anche la Roma insidia il Napoli per Dries Mertens

Il futuro di Dries Mertens al Napoli non è così scontato, anzi, nelle ultime ore aumentano le pretendenti che vorrebbero il belga per la prossima stagione. La storia la sanno tutti, l’ex Psv Eindoven ha il contratto in scadenza a Giugno 2020 e ad inizio Marzo sembrava fatta per il rinnovo. Questa lunga sosta forzata a causa della pandemia, non ha certo reso semplice il famoso sì. Su Mertens, secondo il CdS, c’è ora anche la Roma, il club giallorosso deve decidere del futuro di Dzeko, il bosniaco potrebbe essere ceduto, anche se la punta piace all’attuale tecnico Paulo Fonseca, ma dovesse andare via, il belga sarebbe in cima alla lista delle preferenze. Oltre all’Inter anche la Roma, senza dimenticare il Monaco e il Chelsea, aumentano le pretedenti, anche se il Napoli resta sempre in leggero vantaggio.

La Redazione