Marrucco: “Rinnovi oltre Giugno? Se lasciamo al singolo giocatore la possibilità di eccepire qualcosa, se ne esce difficilmente”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Fulvio Marrucco, avvocato: “In questo momento è una vicenda tutta da scoprire, aperta. Il grande bivio sarà se il campionato viene sospeso o riprenderà ed in quel caso bisognerà fare le dovute verifiche. Ci troviamo di fronte ad una cosa mai accaduta, quindi bisognerà come capire per estendere i contratti. So che il Napoli sta trattando con i propri atleti per le mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno per il resto sarà tutto da concludere con accordi quantomeno collettivi. Se lasciamo al singolo giocatore la possibilità di eccepire qualcosa, se ne esce difficilmente. Navigare a vista è d’obbligo e di volta in volta si lavorerà, caso per caso. E’ una situazione estremamente complessa, ancor più se scendiamo di categoria con Serie B e LegaPro dove magari sarà sospeso il campionato nel tentativo di salvare le squadre in testa che avevano già vinto il campionato. Multe al Napoli? Sentendo più di uno di loro, non è la multa che preoccupa, ma il discorso è legato ai diritti d’immagine”.