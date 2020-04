Queste le parole rilasciate dal presidente della Lazio,Claudio Lotito sulla ripresa del campionato:

“Molti non capiscono che questa non è una battaglia. Il calcio è un’industria molto importante che produce denaro, e se non si riparte ci saranno delle conseguenze .Tutti quelli che si oppongono non si rendono conto dei rischi .Mi auguro che le squadre ritrovino le stesse motivazioni alla ripresa”.