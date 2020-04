Ligue 1: Sambia ricoverato in ospedale, sospetto di coronavirus

Secondo una ricostruzione dlel’Equipe un calciatore della Ligue 1, Junior Sambia (Montpellier), sarebbe in rianimazione. Si parla di sospetto Coronavirus. Ma la società transalpina, attraverso un comunicato ufficiale, non conferma: “A seguito di problemi digestivi e respiratori, uno dei nostri giocatori è stato ricoverato a Montpellier. Per due giorni in un ambiente specializzato per beneficiare di cure adeguate“.