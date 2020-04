Il diktat, o meglio la speranza: terminare la stagione

La base economica lo ritiene quasi un diktat, per molti è, invece, una speranza: terminare la stagione. L’Uefa ha tracciato le linee guida: portare a termine i campionati, se fosse necessario anche cambiando format, con l’introduzione quindi dei playoff e dei playout, e nel caso limite di interruzione forzata le Federazioni e le Leghe per decidere le squadre per le prossime coppe europee dovranno basarsi sul merito sportivo di questa stagione e cioè sulla classifica al momento dello stop. Quindi, se la serie A non riprendesse più, e se non si giocasse in più la Coppa Italia, il Napoli, attualmente sesto, sarebbe qualificato direttamente in Europa League. Sarebbero invece tutte da stabilire le formule dei play off scudetto e cioè l’eventuale coinvolgimento solo delle prime quattro (Juve, Inter, Lazio, Atalanta) oppure anche delle altre che seguono in classifica, a cominciare quindi da Roma e Napoli. Una situazione alternativa, che l’Uefa ha preso in considerazione, se i tempi per chiudere i tornei europei fossero troppo ristretti, anche se ieri ha ribadito innanzitutto di puntare sulla ripresa e la conclusione dei campionati, della Champions e l’Europa League.

Il Mattino