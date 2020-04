Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante il programma “Radio Gol”, condotto da Valter De Maggio, è intervenuto il virologo Giulio Tarro. “Le critiche nei miei confronti e verso il professor Ascierto? Purtroppo nel nostro ambiente o mestiere esiste la gelosia, però se ne stanno occupando i miei legali, dove sono state depositate tre querele alla magistratura. Sul calcio dico che se non si dovessero esserci nuovi casi di positività, si potrebbe ricominciare con allenamenti singoli, basterebbero due settimane e poi riprendere il 10 Giugno. Il plasma nei confronti dei guariti è molto importante, lo hanno già fatto in Cina. La chiusura degli stadi o teatri? Noto un’ eccessiva esagerazione anche su questo aspetto, perchè se in Oriente presto accadrà, non vedo perchè non debba succedere anche in Italia. Torneremo a seguire la partite in T.v., ma ancora non negli stadi. In futuro la situazione potrebbe essere meno grave di adesso. Per quanto riguarda il mare è un nostro alleato, sconfiggerà il virus, perchè è allergico alla salsedine e diminuisce pure. Le uniche mascherine che utilizzeremo è quelle per andare sott’acqua”.

La Redazione