L’Eredivisie blocca il campionato: Non verrà assegnato il titolo

E’ arrivata la decisione ufficiale: L’Eredivisie ha deciso di mettere la parola fine sulla stagione 2019/2020. Tutto dopo la riunione che c’è stata quest’oggi tra la KNVB e gli stessi club.

Il Primi Ministro Mark Rutte, martedì scorso, aveva annunciato lo stop alle manifestazioni sportive fino all’1 settembre. A questo punto il titolo olandese non verrà assegnato e verranno bloccate retrocessioni e promozioni. Era dalla stagione 1944/1945 che in Olanda non si assegnava il campionato.

A questo punto Ajax e AZ, a pari punti in testa alla classifica, vedranno direttamente in Champions League i Lancieri in virtù della miglior differenza reti (68 goal fatti e 23 subiti con un differenza reti di +45, mentre l’AZ con 54 reti all’attivo e 17 al passivo ne registra una di +37), mentre la squadra di Alkmaar ripartirà dai preliminari di Champions League. In Europa League invece andranno Feyenord, PSV e Willem II.