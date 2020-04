Due le date per la prima gara ufficiale, sarà di Coppa Italia

La prima partita ufficiale non andrà in scena il 27 maggio (Juventus-Milan di Coppa Italia). Perché la Lega richiede almeno 3 settimane di allenamenti con il gruppo al completo e, siccome le sedute individuali dureranno fino al 18 maggio, è facile immaginare che il primo match sarà tra il 4 e il 10 giugno. Per concludere tutte le giornate e assegnare la Coppa Italia, secondo il CdS, si può riprendere al massimo il 14 giugno. Oggi, oltre al board dell’European Leagues, è riunione informale delle società di A nella quale verrà affrontato l’argomento spinoso dei diritti tv. Gli avvocati in via Rosellini sono al lavoro per rispondere a tono a Sky e ai broadcast.

La Redazione