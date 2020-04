Del Genio: “Petagna? È un attaccante di primo livello, ma ho un dubbio…”

Sul mercato del Napoli : “Il club azzurro ha già fatto un ottimo colpo di mercato prendendo un giocatore di grandissimo livello per me: Andrea Petagna è un grande innesto, uno di quegli attaccanti che possono rivelarsi molto utili alla causa partenopea in vista della prossima stagione agonistica. Il club azzurro lo ha preso, ma ho un interrogativo: è forte sempre? O ha bisogno di continuità per esprimersi al meglio sotto porta? Non ho dubbi, però, parliamo di un centravanti di primissimo livello”.