Come ogni giorno il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, aggiorna in tempo reale sui dati inerenti alla pandemia Coronavirus. Un’altra giornata dov’è in calo la pressione ospedaliera e in terapia intensiva. I deceduti in tutto sono: 420.

Deceduti – 420

Terapie intensiva – 91

Pazienti guariti – 2922

