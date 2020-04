Champions: sono due le ipotesi. L’Uefa “dona” 70 milioni ai club

Due le ipotesi: la prima è che i tornei nazionali si concludano entro il 3 agosto per completare le coppe europee in tutto agosto, l’altra che i campionati e le coppe riprendano in contemporanea. E intanto il comitato esecutivo dell’Uefa ha sbloccato immediatamente 70 milioni di euro a favore dei club per i pagamenti dei compensi relativi al loro contributo alle competizioni delle squadre nazionali per le qualificazioni europee e la Nations League per il periodo 2018-2020 (ne beneficeranno 676 squadre delle 55 federazioni). «Iniezione di liquidità necessaria in un momento di minaccia esistenziale», ha detto Andrea Agnelli, numero 1 dell’Eca. Fonte: Il Mattino