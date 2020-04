Cellino, pres. Brescia insiste: “Il campionato non può ripartire”

«È partito un messaggio sbagliato». Macché Lega Serie A compatta, il presidente del Brescia, Massimo Cellino, insiste sulla sua linea in un’intervista a Radio Sportiva: «Il campionato non può ricominciare: è di fatto annullato». Il patron del club lombardo, attualmente in quarantena perché positivo al Coronavirus, ha spiegato: «Per quello che vedo a Brescia è assurdo pensare di riprendere il campionato, chi vive in altre regioni sottovaluta il rischio. Vorremmo riprendere solo se ci sono i presupposti della sicurezza e sappiamo già che non ci sono. Sembra che io non voglia giocare perché sono ultimo in classifica e non voglio retrocedere,ma il messaggio arrogante uscito dalla Lega non lo condivido. Impensabile andare oltre il 30 di giugno tra contratti in scadenza e bilanci, il campionato è già di fatto annullato perché falsato». Ma proprio ieri la Figc ha prorogato il termine della stagione al 2 agosto

Il Mattino