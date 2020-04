CALCIO FEMMINILE – M. Bertolini: “Cambiamo in meglio oppure sarà il declino”

Il c.t. dell’Italia femminile Milena Bertolini in un’intervista rilasciata a Tuttosport fa il punto della situazione del calcio femminile, in un periodo di pandemia. “In un momento delicato come quello che stiamo vivendo, non è semplice migliorarci, ma è l’unica strada da percorrere. Se non si dovesse fare tutto questo, si rischia il declino, purtroppo noto che si vuole ricominciare, mettendo sempre la classica toppa, ma non arrivare ad una svolta. E’ vero che il calcio deve ripartire è un’industria che porta soldi, ma siamo certi che si prosegue su questa strada. Serve un cambiamento, o meglio una strategia, che deve arrivare dal Governo o dalle federazione”